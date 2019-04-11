Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu, 2 Gözaltı

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu, 2 Gözaltı

30 dakika önce

Bursa'da kaçak içki operasyonu, 2 gözaltıBursa'da Jandarma ekiplerinin kaçak içki satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.A. ve E.S. gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak içki operasyonu, 2 gözaltı

Bursa'da Jandarma ekiplerinin kaçak içki satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda M.A. ve E.S. gözaltına alındı. Şahısların araçlarında yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il dışından Bursa'ya kaçak içki sokulduğu yönünde edindikleri istihparat çalışması sonucu takibe aldıkları M.A. ve E.S., gece saat 03.00'da Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şahısları araçlarında yapılan aramada 79 lt viski, 5 lt votka ve 8 lt rakı olmak üzere toplam 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sahıslar sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:50 Kaynak: DHA
Jandarma, Bursa, Güncel
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