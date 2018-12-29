Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 322 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 322 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerinde 3 kişinin kaçak içki imalatı yaptığı ve yurt dışından kaçak getirttikleri içkileri kendilerine ait iş yerlerinde sattıkları istihbaratına ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslerde yaptıkları aramada 322 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.C, A.M, ve M.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:43 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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