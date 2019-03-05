Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

46 dakika önce

Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kaçak alkol üretimi yaptığı öğrenilen bir adrese düzenledikleri operasyonda bin 175 litre kaçak içki ele geçirdi.

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kaçak alkol üretimi yaptığı öğrenilen bir adrese düzenledikleri operasyonda bin 175 litre kaçak içki ele geçirdi. Alkol üretimi yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri Osmangazi ilçesinde bir evde kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Hamitler Mahallesi'ndeki eve operasyon yapan ekipler, 125 litre damıtılmış satışa hazır, bin litre de damıtılma aşamasında kaçak alkol ele geçirdi.

Evde arama yapan ekipler 1 alkol damıtma kazanı, 1 alkol kaynatma kazanı, 1 tane de doğalgazlı ocak ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken ikamet sahibi F.R. gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı "Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi

Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Bahçelievler'de Anne ve Kızı Evlerinde Cinayete Kurban Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]