Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Bursa'da düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bursa
'da düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitler Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bin 175 litre alkol, damıtma ve kaynatma kazanı bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi F.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:41 Kaynak: AA
"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi
Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı