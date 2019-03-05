Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bursa'da düzenlenen operasyonda 1 tonun üzerinde kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitler Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bin 175 litre alkol, damıtma ve kaynatma kazanı bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi F.R. hakkında yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış

Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 16:06:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]