Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyonun startını veren ekipler, araç içerisinde M.A. ve E.S.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 79 litre viski, 5 litre votka ve 8 litre rakı olmak üzere toplam 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli, 4733 Sayılı TAPDK Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
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