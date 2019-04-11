Bursa'da Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle
Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyonun startını veren ekipler, araç içerisinde M.A. ve E.S.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 79 litre viski, 5 litre votka ve 8 litre rakı olmak üzere toplam 92 litre sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli, 4733 Sayılı TAPDK
Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. - BURSA
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