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Bursa'da kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.B.'nin evinde kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan izinlerin ardından ekipler, operasyonun startını verdi. İ.B.'nin evinde yapılan aramada 460 litre kaçak alkol ve yapımında kullanılan damıtma malzemeleri ele geçirildi. İ.B., gözaltına alındı. - BURSA
Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
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