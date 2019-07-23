Bursa'da kaçak içki operasyonu
1 saat önce
Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:43 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 460 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İ.B.'nin evinde kaçak alkol imalatı yaptığı bilgisine ulaştı. Alınan izinlerin ardından ekipler, operasyonun startını verdi. İ.B.'nin evinde yapılan aramada 460 litre kaçak alkol ve yapımında kullanılan damıtma malzemeleri ele geçirildi. İ.B., gözaltına alındı. - BURSA
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