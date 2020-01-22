Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da kaçak içki ve sigaraya 2 gözaltı
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BURSA'nın Kestel ilçesinde yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:59 Kaynak: DHA
BURSA'nın Kestel ilçesinde yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestel ilçesinde bulunan 2 evde kaçak içki ve sigara olduğu istihbaratını değerlendirerek sabaha karşı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 347 şişe gümrük kaçağı içki ve 307 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, ev sahipleri R.M. ve N.M. gözaltına alındı.
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