Bursa'da kaçak iş yeri yıkılıyor - Son Dakika

Bursa'da kent merkezinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iç giyim mağazası yıkılıyor.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, Kent Meydanı'nda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri için yıkım kararı çıktığı belirtildi.

Yasal süreçleri tamamlanan iş yerinin dış bölümlerinin geçen günlerde polis nezaretinde yıkıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyenin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen mağaza tahliye edilmeyince yıkım için ürünlerin dışarı çıkarılması beklendi. Mağaza içindeki ürünlerin boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ana bölümlerini de yıkmaya başladı. Polis ve zabıtanın geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı."