Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı ileri sürülen kişi, kazı malzemeleriyle yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı ileri sürülen kişi, kazı malzemeleriyle yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi Ballıkkaya mevkisinde devriye gezen İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kazı yaptığını belirledi.



Ekipler, N.B'yi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelinin yanında, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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