Bursa'da kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çanaklı Çeşme mevkisinde kaçan kazı yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, iş makinesiyle kazı yapan F.A. I.K. ile onlara gözcülük yaptığı iddia edilen T.Ö. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.