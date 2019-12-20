Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2)

6 saat önce

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLERBursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2), System.String[]

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Bursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa),


İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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