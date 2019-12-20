Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2) - Son Dakika

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Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı (2)
6 saat önce
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLERBursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Bursa'nın İznik ilçesinde, mağaralarda kaçak kazı yaparak, define aradığı öğrenilen kişilere yönelik jandarma operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa),
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