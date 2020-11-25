Bursa'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerle birlikte jeneratör, seyyar merdiven, halat, kazma, kürek, hilti, lamba gibi malzemeler de ele geçirildi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan F.Ö. (48), M.T. (51), Z.G. (42), H.K. (32), F.K. (42), M.K. (40) ve A.Ü. (44) suçüstü yakalandı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

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