Bursa'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yiğitali Mahallesi Pirenlik mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan F.Ö. (48), M.T. (51), Z.G. (42), H.K. (32), F.K. (42), M.K. (40) ve A.Ü. (44) suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle birlikte jeneratör, seyyar merdiven, halat, kazma, kürek, hilti, lamba gibi malzemeler de ele geçirildi.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
- Kaynak: AA
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