Bursa'da kaçak kazı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Esenköy Mahallesi'nde H.Ş. (24) ve E.A'nın (24) izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi ormanlık alanda kazdıkları yaklaşık 6 metrelik çukurun içinde yakaladı.

Haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu"ndan işlem başlatılan H.Ş. ve E.A'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.