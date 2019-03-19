Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü

Bursa'da Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'da Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 kişi kazdıkları çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. 

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi Karanlık Dere mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Yapılan araştırmada dere yatağında havuz şeklinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G.,R.D.,Ö.A.,H.H. ve Z.K. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet jeneratör,1 adet su motoru,dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Kaçak kazı yapan kişilerin jandarma ekipleri tarafından suçüstü olarak yakalanması kameralar tarafından görüntülendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

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