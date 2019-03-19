Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Kazıya Suçüstü

Bursa'da Kaçak Kazıya Suçüstü

1 saat önce

Fevzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'da Kaçak Kazıya Suçüstü, System.String[]
Fevzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. 

Gemlik ilçesi Şükraniye Mahallesi Karanlık Dere mevkinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine geldiklerinde dere yatağında park halinde bir minibüs buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukurda M.G.,R.D.,Ö.A.,H.H. ve Z.K.'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, dalgıç dinamo, 1 adet dış kabı sökülmüş kaynak makinesi, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet manivela, 1 adet balyoz, 50 metre uzatma kablosu, 1 adet hilti, 2 adet baret, 10 metre su tahliye hortumu ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanma anı ise kameralar tarafından görüntülendi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

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