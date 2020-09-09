Bursa'da kaçak kına gecesine baskın - Son Dakika

Bursa'da kaçak kına gecesine baskın

Kaçak kına gecesinde gazetecilere saldırdı, sonrada 'çek çek güzel çıkıyor muyum' dedi

BURSA - Bursa'da covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine kına gecesi düzenlenen salona polis ekiplerince baskın yapıldı. Kaçak kına gecesinde, 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza yazıldı. Ayrıca zorluk çıkaran kadın saatlerce ekiplere direnirken, annesi ise gazetecilere saldırdı.

Nilüfer Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı.

Bursa'da artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edildi.

Kızı ekiplere zorluk çıkardı annesi ise gazetecilere saldırdı

Ayrıca Bilge A'nın, maske takmadığı tesbit edilerek ceza işlemleri uygulaması için kimliğini isteyen ekiplere saatlerce zorluk çıkartırken, annesi ise gazetecilere saldırdı. Anne saldırdıktan sonra"Çek çek güzel çıkıyor muyum" dedi.

Baskında koronavirüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca, damat Halil Ş., gelin Müge Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza işlemi uyguladı.

Kına gecesinde, sosyal mesafenin hiçe sayılması ise dikkati çekti.