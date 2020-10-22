Bursa'da kaçak lüks villa yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen lüks villayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kaçak yapılara geçit vermeyerek yıkımlarını gerçekleştiriyor. Kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen lüks villayı yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan lüks villanın yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, ilk olarak villanın içerisindeki eşyaları boşalttı. Eşyaların dışarı çıkartılmasının ardından villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyaran Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hassasiyetlerini devam ettirerek bu duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. - BURSA