Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan üretimine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde kaçak maske ve dezenfektan üretildiği yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, Şirinevler Mahallesi 99. Sokakta V.Y'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Ortabağlar Mahallesi 8. Dilek Sokakta A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi.

Ekipler, Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü.