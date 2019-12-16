Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika

Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı

6 saat önce

BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı, System.String[]

BURSA'da kaçak midye avlayan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kaçak midye avlandığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarla alakalı Ballıkaya Mahallesi'ndeki deniz sahilinde araştırma yapan ekipler, midye avlayan 5 kişiyi, 4 adet tırmık, midye elemek için kullanılan bir düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suç üstü yakaladı. Toplanan midyeler canlı olduğu için doğal yaşam alanlarına geri salınırken, gözaltına alınan 5 kişiye ise 'Su Ürünleri Kanunu' gereğince yasal işlem yapıldı.


Karacabey, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
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