Bursa'da kaçak motokaravan operasyonu

ANKARA Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, ülkemizden yurtdışına çıkarılıp daha üst model araçların bilgileri değiştirilerek tekrar yurda sokulduğu tespit edilen 4 adet motokaravan ele geçirildi.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında edinilen istihbarat sonucu, Türk Plakalı motokaravanların ülkemizden yurtdışına çıkarılıp, yurtdışında daha üst model veya daha üst donanımlı motokaravan taşıtlarla değiştirilerek yeniden Türkiye'ye sokulduğu bilgisine ulaşıldı.

Çok yönlü yapılan araştırmalar neticesinde, araçların şaselerinin kazındığı, silindiği veya metal levha tatbik edilerek yeni şase numarası yazılması gibi işlemlerin yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler operasyona başladı. Savcılık talimatıyla harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri 6 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 4 adet motokaravan ele geçirildi. Yakalanan motokaravanlarda yapılan teknik inceleme sonucu ekiplerin şüpheleri boşa çıkmadı. Söz konusu araçlarda şasi, model gibi bilgilerde değişiklik yapıldığı anlaşıldı. Ele geçirilen 4 adet motokaravanın yaklaşık 1 milyon 553 bin Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten tutuklanarak cezaevine