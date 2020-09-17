Bursa'da kaçak muayenehaneye baskın: 5 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da jandarma ekiplerince kaçak muayenehaneye yapılan baskında, Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Muayenehanede yapılan aramada, çok sayıda tıbbi materyal ele geçirildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin bir araya gelerek, kaçak muayenehane açtığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Ekipler baskında, Suriyeli F.A. (20), A.A. (42), M.S.A. (35), Z.A. (40) ve M.T.'nin (19) ev olarak kiraladıkları daireyi muayenehane olarak kullandığını tespit etti. Kaçak muayenehanede yapılan aramada, 3 adet röntgen cihazı, 2 adet dış ünite, 3 adet kompresör, 15 adet randevu defteri, 2 adet sterilizatör, 300 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme, hastalardan elde edildiği değerlendirilen bin 309 dolar, 50 euro ve 5 bin 710 lira ele geçirildi.

Muayenehaneyi işleten 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.