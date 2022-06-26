Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi

26.06.2022 08:51
Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 3 bin 180 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüpheli H.T'nin Gürsu ilçesine kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin durdurulan aracında yapılan aramada 3 bin 180 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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