Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 40 bin 480 adet kaçak sigara ve 421 bin 600 boş makaron ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yeri ve bir depoda kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerleri ve depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 bin 480 adet kaçak sigara, 421 bin 600 adet boş makaron, 50 gram pipo tütünü ve 1 kilogram olarak paketlenmiş 82 adet bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonda O.Y., T.T. ve M.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.