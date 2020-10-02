Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 40 bin 480 adet kaçak sigara ve 421 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, 40 bin 480 adet kaçak sigara ve 421 bin 600 boş makaron ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yeri ve bir depoda kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, iş yerleri ve depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 40 bin 480 adet kaçak sigara, 421 bin 600 adet boş makaron, 50 gram pipo tütünü ve 1 kilogram olarak paketlenmiş 82 adet bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonda O.Y., T.T. ve M.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.


Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı

Kaçak Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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