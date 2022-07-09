Son dakika haber | Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

09.07.2022 13:25

Son dakika haberler: Bursa'da bir depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da bir depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. (36) ve C.Ö'nün (33) kaçak sigara sattığını tespit etti.

Bunun üzerine bu kişilere ait İnegöl ilçesindeki depoya operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 300 kaçak sigara, 61 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 416 bin 250 yaprak sigara kağıdı, 1 milyon boş makaron, 1 ton kıyılmış tütün, 64 bin 800 sigara filtresi, 20 kilogram nargile kömürü ve 2 bin 500 boş sigara paketi ele geçirdi.

Şüpheliler S.Ö. ve C.Ö. ekiplerce gözaltına alınırken, 237 bin 121 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ile polise mukavemette bulunan 4 kişi yakalandı Son dakika haberleri | Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı Son dakika haberleri | Adana'da firarilere operasyon: çok sayıda kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 14:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement