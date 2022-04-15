Bursa'da kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından M.Ç'ye ait Yıldırım ilçesindeki depoya ve Nilüfer ilçesinde bulunan iş yerine baskın yaptı.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 300 bin adet boş makaron, 643 kilogram kıyılmış tütün, 400 kilogram nargile tütünü, 4 bin 760 adet makarona basılmış sigara, 9 adet elektronik sigara, kompresörlü sigara basma makinası, 25 adet sigara basma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.