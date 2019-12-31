Bursa'da kaçak silah imalatçısı yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da kaçak silah imalatçısı yakalandı

6 saat önce

Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bursa'da kaçak silah imalatçısı yakalandı, System.String[]

Bursa'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin kaçak silah ürettiğine yönelik ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından O.Y'nin (25) adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 tabanca, 3 tüfek, çok sayıda silah parçası ve imalatta kullanılan makineler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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