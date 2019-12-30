Bursa'da kaçak silah operasyonu, 1'i kadın üç kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da yapılan kaçak silah operasyonunda 1'si kadın üç kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö isimli şahsın suç delilleri ile birlikte yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; şüpheli S.Ö 'nün yabancı uyruklu Y.K isimli bayan ve yine yabancı uyruklu Y.K isimli şahıslarla birlikte İstanbul'dan geldiğini tespit ederek Yıldırım ilçesinde şüpheli şahıslar kullandıkları araç içerisinde yakalandı.



Şüpheli şahısların bulundukları araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2070 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda ise, 4 adet Ruhsatsız Tabanca, 779 adet çeşitli çaplarda Fişek, 2 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Kama, 15 gram metamfetamin ele geçirildi.



Şüpheli S.Ö, Y.K ve Y.K isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA