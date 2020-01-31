Bursa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçeye yasa dışı yollarla tütün getirildiği ihbarını değerlendiren Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 140 adet doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İşletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.