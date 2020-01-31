Bursa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İlçeye yasa dışı yollarla tütün getirildiği ihbarını değerlendiren Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 140 adet doldurulmuş sigara ve 820 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İşletme sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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