Bursa'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Deponun sorumlusu olduğu tespit edilen H.K. (22) gözaltına alındı.

Depoya düzenlenen operasyonda, bandrol yapıştırmada kullanılan özel alaşımlı rulo kağıt, çeşitli tütün ürünlerinden çıkartılmış 619 TAPDK bandrolü, 1 milyon 110 bin makaron, bandrolsüz 271 kilogram tütün, 240 gram nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ekipler, TAPDK bandrolü bulunan tütün ürünlerinden sökülen bandrollerin bandrolsüz ürünlere yapıştırıldığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği (SÖS) ekipleri, Esenevler Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak tütün depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var

Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi

ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı

Arsene Wenger'den yıllar sonra gelen Ronaldo ve Messi itirafı: Elimizden kaçırdık

Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek