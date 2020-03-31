Bursa'da kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 19 bin tıbbi maske ele geçirildi.

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki iş yerinde kaçak tıbbi maske üretildiği ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, koliler içinde paketlenmiş 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin tıbbi maske buldu.

Maskeleri muhafazaya alan ekipler, imalathanenin sorumluları hakkında yasal işlem başlattı.