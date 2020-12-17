Kaçak yapı yıkımında yaşanan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kaçak yapı yıkımında yaşanan gerginlikte bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak bir yapının yıkımı sırasında yaşanan arbedede, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak bir yapının yıkımı sırasında yaşanan arbedede, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan kaçak otopark ve oto yıkama yeri için yıkım karar aldı. Bunun üzerine bölgeye belediye, Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş yerinin sahipleri ve yakınları, yıkıma engel olmak istedi. Polisle bu kişiler arasında arbede yaşandı. Ekiplere mukavemette bulunan N.T. ve diğer kişiler, biber gazı sıkılarak dağıtıldı. N.T'nin gözaltına alınmasının ardından belediye ekipleriyle görüşen iş yeri sahipleri, yapıyı kendileri yıkmak istedi. Bunun üzerine kaçak yapı, iş yeri sahiplerince yıkıldı.

Son Dakika

Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez

Mesut Özil'in menajeri: Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptık

Eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını kamerada! 240 bin lira ceza kesildi

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü

Hemşirelere 500 kez "Ben salağım" yazdıran başhekim görevden alındı

Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,5 milyar dolar arttı! İşte kasadaki miktar

Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti

Spreyli hırsızların hedefi olan ve 10 liralık ziynet eşyası çalınan kadın: Her şey bir anda oldu