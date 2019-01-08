Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı

Bursa'da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da, polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinde, 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara ile çay ve elektronik sigara ele geçirildi.

Bursa'da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinde, 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara ile çay ve elektronik sigara ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme kapsamında merkez Yıldırım ilçesinde A.Ş. ve B.Ç.'ye ait iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara, 115 kilo kıyılmış kaçak tütün, 80 kilo kaçak çay ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi A.Ş. ve B.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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