Bursa'da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı
1 saat önce
BURSA'da, polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinde, 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara ile çay ve elektronik sigara ele geçirildi.
BURSA'da, polis ekiplerinin baskın yaptığı iş yerinde, 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara ile çay ve elektronik sigara ele geçirildi. Bursa
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önleme kapsamında merkez Yıldırım
ilçesinde A.Ş. ve B.Ç.'ye ait iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada 25 bin adet gümrük kaçağı makoron sigara, 115 kilo kıyılmış kaçak tütün, 80 kilo kaçak çay ve 28 adet elektronik sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi A.Ş. ve B.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: DHA
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