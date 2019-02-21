Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçakçılık Operasyonları

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonları

30 dakika önce

Bursa'da düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 952 şişe içki, bin 750 paket sigara ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Bursa'da Kaçakçılık Operasyonları, System.String[]
Bursa'da düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 952 şişe içki, bin 750 paket sigara ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karacabey ilçesinde R.S'ye ait bir depoda yüklü miktarda kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu depoda 2 bin 952 şişe şarap buldu.

Bir diğer operasyonda, K.A'nın bandrolsüz sigara sattığını tespit eden polisler, zanlıya ait adreste yaptıkları aramalarda bin 750 paket kaçak sigara ele geçirerek muhafazaya aldı.

Suriye uyruklu A.A'nın da gümrük kaçağı telefon sattığını belirleyen ekipler, bu kişinin üzerinde 5 cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheliler R.S, K.A. ve A.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:55 Kaynak: AA

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