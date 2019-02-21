Bursa'da Kaçakçılık Operasyonları
30 dakika önce
Bursa'da düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 952 şişe içki, bin 750 paket sigara ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Bursa
'da düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 2 bin 952 şişe içki, bin 750 paket sigara ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Karacabey
ilçesinde R.S'ye ait bir depoda yüklü miktarda kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu depoda 2 bin 952 şişe şarap buldu.
Bir diğer operasyonda, K.A'nın bandrolsüz sigara sattığını tespit eden polisler, zanlıya ait adreste yaptıkları aramalarda bin 750 paket kaçak sigara ele geçirerek muhafazaya aldı. Suriye
uyruklu A.A'nın da gümrük kaçağı telefon sattığını belirleyen ekipler, bu kişinin üzerinde 5 cep telefonu ele geçirdi.
Şüpheliler R.S, K.A. ve A.A. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:55 Kaynak: AA
Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü
Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor
Afgan Gaspçıların, Market Sahibini Dövüp Parasını ve Telefonunu Aldığı Anlar Kamerada
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor