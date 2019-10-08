Bursa'da kaçakçılık operasyonu
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Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 Kaynak: AA
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y'yi takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki buldu.
Gözaltına alınan M.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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