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Bursa'da kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi.

Bursa'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y'yi takibe aldı.

Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki buldu.

Gözaltına alınan M.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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