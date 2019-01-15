Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Bursa'da, 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Bursa
'da, 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, piyasa değeri 40 bin lira olan 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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