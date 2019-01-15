Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele

Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Bursa'da, 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Bursa'da Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Bursa'da, 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, piyasa değeri 40 bin lira olan 212 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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