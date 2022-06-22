Kaçan boğalar trafiği kilitledi - Son Dakika
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Kaçan boğalar trafiği kilitledi

22.06.2022 15:59

Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.

Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.

Bursa- Ankara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğalar trafikte araçların arasına daldı. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan boğalar trafiği kilitledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçan boğalar trafiği kilitledi - Son Dakika
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