Kaçan boğalar trafiği kilitledi

Bursa'da sahibinden kaçan boğalar trafiği birbirine kattı.
Bursa- Ankara yolu üzerinde sahibinin elinden kurtulan boğalar trafikte araçların arasına daldı. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğalar yakalanırken, trafik durma noktasına geldi.
(Abdullah Uğur - Ali Kamur - İHA)
Kaynak: İHA
3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
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