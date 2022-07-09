Bursa'da kurban pazarından alındıktan sonra araçlara yükleneceği sırada kaçan boğa ve keçi trafiği birbirine kattı. Kaçarak trafiğe çıkan boğa araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, sahipleri arkasından araba ile kovaladı. Diğer yandan kaçan bir keçi ise ormanlık alanda yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı - Son Dakika

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