Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kadın Cinayeti

Bursa'da Kadın Cinayeti

2 saat önce

Bursa'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı işyerinde silahla öldürdü.

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Bursa'da bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı işyerinde silahla öldürdü. Polis, minibüsle kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, olay 10.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Dumplupınar Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan bir kargo firmasında meydana geldi. Firmada çalışan bir kadın işyerine gelen ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından vuruldu. Tabancayla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı koca ise Kent Meydanı hattında çalışan bir minibüse binerek uzaklaştı. Zanlının Panayır'da minibüsten indiği tespit edilirken, ekiplerin bölgede zanlıyı yakalamak için operasyonu sürüyor - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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