Bursa' da Kadın Cinayeti

Busa'da bir kargo şirketine gelen kadın müşteri kendisini takip eden eşi tarafından silahla başından ve karnından vurularak öldürüldü.

Busa'da bir kargo şirketine gelen kadın müşteri kendisini takip eden eşi tarafından silahla başından ve karnından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra minibüse binerek olay yerinden kaçtı.



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