Son Dakika Haberleri: Bursa' da Kadın Cinayeti

Bursa' da Kadın Cinayeti

1 saat önce

Busa'da bir kargo şirketine gelen kadın müşteri kendisini takip eden eşi tarafından silahla başından ve karnından vurularak öldürüldü.

Busa'da bir kargo şirketine gelen kadın müşteri kendisini takip eden eşi tarafından silahla başından ve karnından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:15 Kaynak: DHA

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