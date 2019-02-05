Bursa' da Kadın Cinayeti-Aktuel
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için geldiği kargo şirketinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez (51) tarafından, başından ve karnından silahla vurularak öldürüldü.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisine gelen paketi almak için geldiği kargo şirketinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez (51) tarafından, başından ve karnından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan özel bir kargo şirketinin içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisine gelen kargoyu almak için evinden çıkarak, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan kargo firmasına geldi. Bu sırada boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ali Canıtez (51), eşi Aynur Canıtez'i takip etti. Aynur Canıtez, banko görevlileriyle konuşurken, arkasından gelen eşi Ali Canıtez, kafasından ve karnından silahlı vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine yakın bir bölgeden minibüse binen şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı. Aynur Canıtez, olay yerinde hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden yapılan aramalarda 4 adet boş kovan bulundu. Canıtez'in cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu
'na götürüldü. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:26 Kaynak: DHA
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