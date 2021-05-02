Üye Girişi
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı

02.05.2021 09:26

Bursa'da kadın işletmeciye ait çay ocağında meydana gelen olayda, iş yeri sahibinin dışarıda müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın altında duran ve içerisinde 2 bin 500 TL bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı.

Bursa'da kadın işletmeciye ait çay ocağında meydana gelen olayda, iş yeri sahibinin dışarıda müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, tezgahın altında duran ve içerisinde 2 bin 500 TL bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi İlçesi Şehabettin Paşa Mahallesinde bulunan Hatice A.'ya ait çay ocağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre dışarıda bulunan müşterileriyle ilgilenen Hatice A.'nın yokluğunu fırsat bilen hırsız, hemen arkasından içeri girdi. Kapıyı da arkadan kapatan hırsız direkt tezgahın başına gelerek önce etrafı kolaçan etti. Daha sonra "eliyle koymuş" gibi tezgahın altında duran içinde 2 bin 500 lira nakit bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Hemen arkasından içeri giren Hatice A. şüphelenerek tezgahın altındaki çantasına baktı. Hatice A. çantayı bulamayınca güvenlik kamerasını izlemeye başladı. Çantasının çalındığını fark eden Hatice A. polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eşgalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Diğer yandan olayı anlatan iş yeri sahibi Hatice A.; iki gün önce de su saatinin çalındığını belirterek, " Dün akşam 21.08 sıraları arka bahçeye iki dakika gidip gelmemle birlikte şüpheli içeri dalmış çantayı eliyle koymuş gibi dolabın en dip köşesinden aldığı gibi gitmiş. İçerisinde bugün ödemesini yapacağım 2 bin 500 lira para vardı. Şimdi ödememi yapamadım. İnşallah en kısa sürede bulunur ve başkasının canı yanmaz" dedi.

-İHA-

Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı
Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı

YORUMLAR
500
Olay yeri Bursa: Hırsızlar durdurak bilmiyor! Camiyi soymaya kalkan hırsız imamı ağır yaraladı! Olay yeri Bursa: Hırsızlar durdurak bilmiyor! Camiyi soymaya kalkan hırsız imamı ağır yaraladı! Sokak akrobatlarına zabıta müdahale edince, vatandaş tepki gösterdi Sokak akrobatlarına zabıta müdahale edince, vatandaş tepki gösterdi Hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı Hırsızlık için camiye giren şüpheli imamı bıçakladı

Türk Lirası, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da kadın esnafın dükkanına giren hırsız çantayı çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement