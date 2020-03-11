Bursa'da kadın fotoğrafçılardan fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Bursa'da kadın fotoğrafçılardan fotoğraf sergisi

6 saat önce

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) üyesi 38 kadın fotoğraf sanatçısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Bursa'da kadın fotoğrafçılardan fotoğraf sergisi, System.String[]

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) üyesi 38 kadın fotoğraf sanatçısı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açtı.

Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Salonu'nda Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "El Emek Kadın" sloganıyla 38 kadın fotoğraf sanatçısının 74 eserinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, BUFSAD'lı kadın fotoğrafçıların, kadınların üretimden gelen gücüne ekonomide, kültürde, sanatta, toplumsal hayatta kadının varlığına tanıklık ettiklerini söyledi.

Sanatçıların, fotoğraf aracılığıyla kadının gücünü görünür kıldıklarını vurgulayan Savaş, "Kadına yönelik şiddetin tırmandığı günümüzde kadın şefkat, merhamet, güzellik duygusuyla ve üretimle hayatı zenginleştiriyor. BUFSAD olarak kadının özgürlük arayışının daima yanındayız." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışını Savaş ile Vali Yardımcısı Nevzat Ergün ve diğer katılımcılar yaptı.

Savaş, serginin hazırlanmasında destekleri olan BUFSAD Proje Kurulu temsilcilerinden Gökhan Sarısakal, BUFSAD eğitmenlerinden Osman Önder ve fotoğrafların düzenlenmesinde küratörlük yapan Fahrettin Beceren'e desteklerinden ötürü çini tabak takdim etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile Bursalı fotoğrafçıların ve sanat tutkunu ziyaretçilerin ziyaret ettiği, 14 Mart'a kadar açık kalacak.

Dünya Kadınlar Günü, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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