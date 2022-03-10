Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu

BURSA Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim Ç.B.A., çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Yürüyüş yapmak üzere parka gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.