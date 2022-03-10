Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu

10.03.2022 21:46

Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulunduBURSA Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim Ç.B.A., çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu.

Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu

BURSA Bursa Adliyesi'nde görevli kadın hakim Ç.B.A., çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Yürüyüş yapmak üzere parka gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu
Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı

Bursa Adliyesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:56:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement