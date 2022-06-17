Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
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Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

17.06.2022 11:33
Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyorBURSA Bursa'da bir kadın tarihi ve değerli halıları tamir ederek ilk günkü gibi yeniliyor.

Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

BURSA Bursa'da bir kadın tarihi ve değerli halıları tamir ederek ilk günkü gibi yeniliyor.

Halı tamirciliğini 30 yıl önce öğrenen İlknur Temel, bu işi severek yapıyor. Yırtılmış ve deforme olmuş halısı olanlar Temel'in kapısını çalıyor. Oda bu halıları iğneyle ilmek ilmek işleyerek ilk günkü haline getiriyor. Yırtılmış ve deforme olmuş tarihi ve değerli halılar bayan ustanın elinde yeniden canlanıyor. Onarım maliyetleri ise 400 liradan başlıyor, işin durumuna göre yukarı doğru çıkıyor. Elleriyle halıları ilmek ilmek onaran kadın ustanın bazen bir halıyla aylarca uğraştığı oluyor. Özellikle Marmara bölgesinden halısını onartmak isteyen onlarca kişi bayan ustayı buluyor.

Bu işi severek yaptığını ifade eden İlknur Temel, "Ben 30 yıldır tarihi ve değerli halıların tamirini yapıyorum. İnsanlar dedelerinden ve ailelerinden yadigar kalmış yıpranmış ve deforme olmuş halıları bana getiriyorlar bende bu halıları ilmek ilmek dokuyarak aslına uygun onarıyorum. Onarım işlemi yaptığım halılar ilk günkü gibi oluyor. İnsanlar alilerinden kalmış ve aldığı değerli halıları çöpe atmaktan kurtuluyor. Bazen bir halıyı onarmak için aylarca uğraştığım oluyor. Tamir ücreti ise 400 liradan işin durumuna göre yukarıya doğru çıkıyor. Bursa'da bu işi yapan başka kimse yok, Marmara bölgesinden çok sayıda vatandaş halısını tamir ettirmek için kapımı çalıyor" dedi.

Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kadın halı doktoru: Tarihi ve kaliteli halıları tamir ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor - Son Dakika
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