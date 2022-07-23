Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti

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Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

HERKESİN ÖNÜNDE SALDIRDI

16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı. Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.