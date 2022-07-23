Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti

23.07.2022 11:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadın sürücü, elektrik bisikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki genç ile tartışmaya başladı. Daha sonra kadın sürücü, engelli genci darbettikten sonra aracına binip kayıplara karıştı.

Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

Kadın sürücü, trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci dövdü

HERKESİN ÖNÜNDE SALDIRDI

16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı.

Kadın sürücü, trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci dövdü

POLİS HER YERDE ARIYOR

16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı. Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement