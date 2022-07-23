Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı

23.07.2022 12:38

- Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kadın sürücü trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darp edip kaçtı.

- Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kadın sürücü trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darp edip kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı. 16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı. Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı - Son Dakika
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