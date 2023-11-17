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Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı - Son Dakika

Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, yolda tartıştığı kişiye sinirlenerek arka arkaya tokat attı. O anlar çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi. Tartışma sırasında ise diğer kişinin sakinliğini koruması dikkat çekti.

17.11.2023 09:23  - Güncelleme: 09:26

Bursa'da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansırken kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI, TOKATI PATLATTI

Merkez, Osmangazi ilçesinde Uluyol Mahallesi'nde ticari taksiden inen bir kişiyle tartışma yaşayan kadın, sinirlerine hakim olamadı. Sözlü tartışmadan hırsını alamayan kadın, taksiden inen adamın yüzüne arka arkaya tokat attı.

ADAM SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan kadın güçlükle ikna edilirken, sakinliği koruyan adam ise kameralara anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı - Son Dakika
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