Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı

Bursa'da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansırken kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI, TOKATI PATLATTI

Merkez, Osmangazi ilçesinde Uluyol Mahallesi'nde ticari taksiden inen bir kişiyle tartışma yaşayan kadın, sinirlerine hakim olamadı. Sözlü tartışmadan hırsını alamayan kadın, taksiden inen adamın yüzüne arka arkaya tokat attı.

ADAM SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan kadın güçlükle ikna edilirken, sakinliği koruyan adam ise kameralara anbean yansıdı.