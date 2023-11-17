Bursa'da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansırken kadın çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Merkez, Osmangazi ilçesinde Uluyol Mahallesi'nde ticari taksiden inen bir kişiyle tartışma yaşayan kadın, sinirlerine hakim olamadı. Sözlü tartışmadan hırsını alamayan kadın, taksiden inen adamın yüzüne arka arkaya tokat attı.
Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan kadın güçlükle ikna edilirken, sakinliği koruyan adam ise kameralara anbean yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Öfkeli kadın, tartıştığı adama arka arkaya tokat attı - Son Dakika