Bursa'da kadın üretici örgütlerinin geliştirilmesi için protokol imzalandı - Son Dakika

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa İŞKUR İl Müdürlüğü arasında kadın üretici örgütlerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile kadın dernekleri başkanları katıldı.

Törende konuşan Aygül, protokolün amacının kırsalda yaşayan tarımsal kalkınma kadın kooperatifleri üretici kadın derneklerinin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bu iş gücüne destek verilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla İŞKUR ile yaptıkları işbirliği kapsamında, mesleki eğitimler düzenleyerek ortaklaşa faaliyetler yürütüp tarımsal üretime, kırsal kalkınmaya ve yöresel ürünlerin üretimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Protokolle, kadınlarımızın hizmet sektöründe daha da profesyonelleşmesi, kadın üretici örgütlerine üye kadınlarımızın ürettikleri ürünlerle ilgili mesleki becerilerinin arttırılması ve kooperatif ile derneklerin gerek mevcut üretim gerekse inovatif ürünlerle yörelerine önderlik yaparak, tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler geliştirmesi hedefindeyiz."

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise kadınların örgütlenmesine yardımcı olmak ve kırsal kalkınmalarına destek olmak amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.