Bursa'da Kadın ve Erkeklerin Bir Arada Eğlenmesi Yasaklandı - Son Dakika
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Bursa'da Kadın ve Erkeklerin Bir Arada Eğlenmesi Yasaklandı

Bursa'da Kadın ve Erkeklerin Bir Arada Eğlenmesi Yasaklandı

02.07.2023 18:01

Bursa'nın kırsal Karaağız Mahallesi'nde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencelerinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi 'dinen uygun değil' diyerek yasaklandı. Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği tarafından alınan karara göre, düğünlerde, kınalarda, sünnet cemiyetlerinde ve asker eğlencelerinde erkek-kadın karışık oynamak din açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun görülmemiştir. Kadınlar için cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte özel eğlence düzenlenmesi uygun görülmüştür. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bursa'nın kırsal Karaağız Mahallesi'nde, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi "dinen uygun değil" diyerek yasaklandı.

KADIN VE ERKEKLER BİR ARADA EĞLENEMEYECEK

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, tartışmalara yol açan bir karar aldı. Muhtarlık ve köy derneği, düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini, "dinen uygun değil diyerek yasakladı.

"DİNE UYGUN DEĞİL"

Karaağız Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayri Sönmez'in sosyal medyadan paylaştığı kararda şu ifadelere yer verildi: "Köy düğünlerimizde, sünnet cemiyetlerimizde, davetiye kartı haricinde yazma, çorap, gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır. Düğünlerimizde, kınalarımızda, sünnet cemiyetlerinde, asker eğlencelerinde, erkek-kadın karışık oynanması dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.

Bursa'nın bir köyünde düğünlerde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi yasaklandı

"1 OCAK 2024'TEN İTİBAREN GEÇERLİ"

Kadınlarımızın, cumartesi günleri düğün sahibinin belirlediği bir saatte kadınlara özel eğlence düzenlemesi uygun görülmüştür. Köy halkının uyması önemle rica olunur. Alınan kararlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir."

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