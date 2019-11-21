Bursa'da kadınlar, şarkılarını kadına şiddete farkındalık için seslendirdi

Bursa'da kadınların oluşturduğu koro, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' sloganıyla düzenlenen etkinlikte şarkılarını kadınlar için seslendirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yoğun faaliyetler sürdüren T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü, 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' sloganı altında etkinlik düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte tamamen kadınların oluşturduğu Nilüfer Kadın Korosu sahne alırken, şarkılar kadınlar için seslendirildi.

Bakanlık olarak toplumun dezavantajlı kesimlerinin refahını artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini kaydeden İl Müdürü Hasan Yılmaz, kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Nüfusu 3 milyonun üzerinde, sanayileşmenin getirdiği sosyolojik sıkıntıları had safhada yaşayan İlimizde, toplumun dezavantajlı kesimlerine kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hizmet sunuyoruzö diyen İl Müdürü Yılmaz, Bursa'da 2012 yılından beri şiddeti önleme merkezimiz bulunmakta, bu merkezimizde aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Kadınlarımıza maddi destek, barınma ihtiyacının karşılanması, hukuki destek gibi destekler sağlamaktayız. Şiddetle mücadelenin tek elden sadece kamunun yürütebileceği bir hadise olmadığını biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin, toplumu oluşturan tüm paydaşların bu mücadelenin safhasında olmasını bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetin ne olduğu, neden meydana geldiği ve nasıl engelleneceği ile ilgili Bursa'da çok yoğun çalışma içerisinde olduklarına işaret eden İl Müdürü Yılmaz, Öncelikle kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında kasım ayını yoğun geçiriyoruz. Bütün ilçelerimizde, muhtarlarımızla, ilçelerin idari amirleriyle kadına şiddeti nasıl engelleyeceğimiz hususunda çalışmalar yürütüyoruz. Bursa'da bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Ulaşım kanallarımız açık, şiddet önleme merkezimize başvurarak, 183 danışma hattına da başvurarak bizlere ulaşıp derdini, sıkıntısını, ihtiyaçlarını paylaşıp sorunlarına derman bulabilir açıklamalarında bulundu.